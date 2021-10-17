Китай по сообщениям американской прессы секретно испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и этим застал врасплох Вашингтон. Запуск провели ещё в августе, но о нём стало известно лишь сейчас.

Возможности передовой космической разработки Китая шокировали Пентагон, пишет Financial Times. По данным американской газеты, Пекин запустил ракету с гиперзвуковым летательным аппаратом, который может нести ядерное оружие. Ракета по низкой орбите облетела земной шар, затем снизилась для поражения цели, но в неё не попала. Гиперзвуковой планирующий блок отклонился всего лишь на несколько десятков метров, пишет газета со ссылкой на источники, ознакомленные с данными разведки США. По одной из версий, ракета пролетела над Южным полюсом, а американские системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.

Соединённые Штаты удивлены тем, что Пекин серьёзно прогрессирует в области ядерного ракетостроения и достиг гораздо большего успеха, чем предполагал Вашингтон. По словам одного из собеседников издания американские чиновники, военные и разведка понятия не имеют как это удалось Пекину. Испытание вызвало новые вопросы о том, почему Штаты часто недооценивают модернизацию китайских вооружённых сил, заключает Financial Times.

Эксперты считают, что Китай может нанести удар по США с южного направления в случае полёта гиперзвукового аппарата через Антарктиду.