Смог в Екатеринбурге не помешает проведению матча Российской премьер-лиги между местным «Уралом» и московским ЦСКА. Плановая подготовка к этой встрече продолжается, — сообщает ТАСС. Жители города жалуются на сложную обстановку уже в течение недели. В пятницу в Екатеринбурге ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера на территории одного из районов, где выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Там сохраняется до сих пор запах гари и дымка из-за горящего торфяника.
2021-10-17T10:33:04+03:00
2021-10-17T10:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 17 октября 2021
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