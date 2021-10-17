Смог в Екатеринбурге не помешает проведению матча Российской премьер-лиги между местным «Уралом» и московским ЦСКА. Плановая подготовка к этой встрече продолжается, — сообщает ТАСС. Жители города жалуются на сложную обстановку уже в течение недели. В пятницу в Екатеринбурге ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера на территории одного из районов, где выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Там сохраняется до сих пор запах гари и дымка из-за горящего торфяника.