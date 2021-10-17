В Венгрии сегодня подведут итоги праймериз, которые проходили среди кандидатов от оппозиции

Победителю предстоит возглавить их коалицию на предстоящих выборах.

Шесть оппозиционных партий страны решили отказаться от идеологических разногласий и согласовать своих кандидатов на парламентские выборы, которые пройдут в следующем году. Главной задачей лидеры оппозиции называют победу над партией действующего премьер-министра Виктора Орбана, которая занимает две трети кресел в парламенте. Такая стратегия стала весьма удачной во время прошлой избирательной кампании. Тогда на выборах мэра в Будапеште победил левоцентрист Гергей Корачонь. На этих праймериз его называют одним из главных претендентов на лидерство среди оппозиционеров.

Корачонь говорил, что создание коалиции – пока единственный способ победить Орбана. По данным местной прессы, шансы у правящей партии и её оппонентов практически равны, что делает результаты грядущих выборов непредсказуемыми.

Предварительное голосование проходило в два тура. Первый завершился в начале октября, а второй – накануне. В нем приняли участие более 600 тысяч венгров.