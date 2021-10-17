Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что должна быть процедура отзыва Нобелевской премии мира

Сегодня он написал в своем телеграм-канале, что критериев оценки лауреатов сейчас нет, и премия мира дискредитирована тем, что ее присуждают политикам, допустившим развал своих стран, а также развязавшим конфликты и войны. В качестве примера Володин привел экс-президента СССР Михаила Горбачева и бывшего президента США Барака Обаму.

Напомним, в этом году лауреатом Нобелевской премии мира стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.