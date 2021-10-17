Минтранс и МВД предлагают запретить остановку движения транспорта на «островках безопасности»

Это передает агентство РИА Новости. В пояснительной записке говорится, что это необходимо для ликвидации хаотичной парковки и обеспечения видимости в подобных местах. Сейчас для этого приходится размещать там бетонные блоки и малые архитектурные формы, но они ухудшают внешний облик города и снижают безопасность дорожного движения, считают в ведомствах.