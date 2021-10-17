Минтранс и МВД предлагают запретить остановку движения транспорта на «островках безопасности»

Это передает агентство РИА Новости. В пояснительной записке говорится, что это необходимо для ликвидации хаотичной парковки и обеспечения видимости в подобных местах. Сейчас для этого приходится размещать там бетонные блоки и малые архитектурные формы, но они ухудшают внешний облик города и снижают безопасность дорожного движения, считают в ведомствах.
2021-10-17T10:04:52+03:00
2021-10-17T10:04:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:04, 17 октября 2021
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