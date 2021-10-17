Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись с МКС на Землю

Спускаемый аппарат сегодня утром благополучно приземлился в Казахстане. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отметил, что все прошло штатно, и замечаний не было. Все члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно. Посадку сопровождали около 12 вертолетов, три самолета, 20 единиц спецтехники и почти 200 военнослужащих. Как только аппарат приземлился, к нему оперативно прибыли специалисты, которые помогли экипажу покинуть корабль.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в ближайшее время будут проходить реабилитацию после полета. Они отправились на МКС в начале октября и провели на орбите 12 дней. В течение этого времени проходили съемки первого художественного фильма в космосе. В комментарии СМИ Пересильд призналась, что после приземления ей было немного грустно возвращаться к обычной жизни.

Актриса играет главную роль в драме про женщину-врача, которая летит на МКС, чтобы спасти космонавта.