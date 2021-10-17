Российско-китайские военные учения должны завершиться сегодня в Японском море

Во время их проведения произошёл приграничный инцидент между Россией и США, повлекший обмен «любезностями» между ведомствами обеих стран.

Корабли Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая отработали совместные манёвры. В частности, они провели артиллерийские стрельбы по морским целям, а также отточили блокирование подводной лодки условного противника, сообщили в штабе флота.

Во время учений, по данным минобороны России, корабль Военно-морских сил США пытался пересечь государственную границу РФ, после чего был вытеснен. В ведомстве уточнили, что американский эсминец находился в акватории Японского моря несколько дней. В Министерство обороны вызвали американского военного атташе в Москве, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца. В ВМС США информацию о попытке нарушения госграницы назвали ложной. Там рассказали, что предупреждение об учениях американская сторона получила уже после подхода своего корабля. В ведомстве добавили, что будут и впредь продолжать выполнять свои задачи, где это разрешено международным правом.

В Белом доме с деталями инцидента пока не ознакомились.