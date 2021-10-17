Рогозин: Съемочная группа, которая провела на борту МКС почти две недели, выполнила свою задачу в полном объеме

Съемочная группа фильма «Вызов», которая провела на борту МКС почти две недели, выполнила свою задачу в полном объеме, — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, на орбите был проведен большой труд. Экипаж, который вернулся сегодня на Землю, чувствует себя хорошо.

Впервые в космосе снимали художественный фильм. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в ближайшие дни будут проходить реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Предполагается, что на их восстановление уйдет около недели.