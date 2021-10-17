Британский принц Уильям впервые вручит сегодня собственную премию за успехи в борьбе с экологическими проблемами

Церемония пройдет в лондонском культурно-образовательном центре Александра-палас. Этим вечером туда должны будут съехаться и некоторые члены королевской семьи, и финалисты премии Earthshot Prize, и многие другие.

Всего наград пять. По миллиону фунтов стерлингов получат люди или организации, которые добились успехов в одной следующих областей: очистка воздуха, восстановление океанов, переработка отходов, восстановление климата, а также защита и восстановление природы. Награды могут взять представители из разных стран. Среди них, например, специалисты с багамских островов, которые создали технологию по выращиванию кораллов для оживления уничтоженных экосистем или разработчик первого в Китае популярного приложения для отслеживания уровня загрязнения воздуха. Также наградить могут и республику Коста-Рику за успешную реализацию программы по защите и восстановлению лесов.

Победителей будут объявлять знаменитости, вроде актрисы Эммы Уотсон или футболиста Мохаммеда Салаха. Помимо этого, ожидаются выступления музыкальных исполнителей, таких как Эд Ширан или группа Coldplay.

Принц Уильям основал эту премию совместно с автором множества фильмов и телепередач о дикой природе сэром Дэвидом Аттенборо. Вручать награды будут ежегодно до 2030-ого года.