В столице Польши сегодня пройдёт демонстрация солидарности с беженцами, которые прибывают в страну из Белоруссии

Марш пройдет под лозунгом «Прекратите пытки на границе». Люди соберутся на площади Шарля де Голля в центре Варшавы, пройдут мимо здания парламента и правительства и главным улицам столицы Польши. Участники шествия призовут власти допустить беженцев, среди которых есть женщины и дети, к процедуре предоставления убежища и не вывозить их на границу с Белоруссией, чтобы выдворить из страны. Демонстранты напомнят чиновникам, что из-за мер, принятых правительством, погибли не менее 6 человек, которые искали убежища в Польше и других странах Евросоюза.

По мнению организаторов акции, под угрозой оказались жизни ещё нескольких сотен людей, которые пытаются выбраться из приграничных лесов. Это беженцы из Ирака, Афганистана, Сирии, Турции и других стран. Польские волонтёры тем временем едут на границу и пытаются помочь беженцам. Некоторые жители Подляского воеводства — региона, который граничит с Белоруссией, включают в своих домах зелёный свет. Туда, где он горит, беженцы могут зайти и попросить помощи.

Устроители акции рассчитывают, что в ней примут участие как минимум несколько тысяч человек.