Запрет на безвизовый въезд для американцев вступает сегодня в силу в Белоруссии

Одновременно с этим власти республики сняли необходимость в оформлении визы для целого ряда стран.

Граждане США больше не могут въезжать в Белоруссию на срок менее тридцати суток без визы, как это было ранее, однако, такая возможность сегодня появляется у путешественников из Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР и Иордании. Для этого, как объяснял МИД республики, им понадобятся авиабилеты с указанными на них датами вылета, а также действительная многократная виза государств-членов ЕС или Шенгенской зоны.

Одновременно с этим иностранные граждане без визы теперь смогут прилетать и через областные аэропорты, а не только через Минск. В Министерстве иностранных дел добавили, что на эту меру пошли, чтобы содействовать развитию деловых и межличностных контактов, а также въездного туризма.

Республика при этом всё еще находится в условиях авиационной блокады. Европейские авиакомпании отказались от полётов над территорией Белоруссии минувшей весной после принудительной посадки самолёта Ryanair в Минске.