Вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой: Государство проиграло информационную кампанию против коронавируса

По его словам, у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает. Толстой уверен, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении.
2021-10-17T08:31:16+03:00
2021-10-17T08:33:34+03:00
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08:31, 17 октября 2021
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