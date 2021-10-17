Космический корабль «Союз» с первым в мире киноэкипажем на борту вернулся с МКС на Землю

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на орбите 12 суток. Там они снимали фильм с рабочим названием «Вызов». В нем приняли участие и профессиональные космонавты, которые в тот момент находились на борту Международной космический станции, об этом ранее рассказывал Шипенко.

По словам Шипенко на подготовку актерского состава к съемкам фильма ушло четыре месяца.

Вместе с со съемочной группой на Землю вернулся космонавт Олег Новицкий. «Союз» приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказган. Как ожидается, после медицинского обследования на месте, специальным рейсом экипаж отправят в Подмосковье. Уже завтра они смогут дать свою первую послеполетную пресс-конференцию.