На Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США и членов их семей

Среди пропавших есть женщины и дети, пишет газета The New York Times со ссылкой на сотрудников местной службы безопасности. По их данным, все произошло, когда автобус с миссионерами направлялся в аэропорт.

Издание отмечает, что подобные похищения не редкость для Гаити. Критическая ситуация в сфере безопасности лишь усугубилась на фоне убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, унесшего жизни более чем 2 тысяч человек. По оценке журналистов, бандиты контролируют около половины территории столицы Гаити.