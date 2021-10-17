Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня планируют митинги в нескольких городах по всему миру

Активисты выступают с лозунгами в защиту политика и планируют выйти с требованием освободить Саакашвилли из-под стражи. Митинги могут пройти в восьми городах, в том числе в Варшаве, Барселоне, Афинах и Лондоне. В большинстве случаев протестующие намерены собраться у здания местного парламента.

При этом накануне у тюрьмы грузинского города Рустави, в которой находится бывший президент страны, прошли митинги сторонников ареста Саакашвили. Они называли его диктатором и отметили, что не позволят отпустить политика на свободу.

Его задержали в начале октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет накануне выборов в муниципальные органы власти. Саакашвили призывал своих сторонников проголосовать против правящей партии, а затем собраться и отстаивать результаты на улицах. Основанием для ареста политика стали возбужденные против него 4 уголовных дела, по двум из которых он заочно признан виновным. Его обвиняют в растрате госбюджета, убийстве, избиении и незаконном разгоне митинга. Бывший президент может провести в тюрьме как минимум 9 лет.

Последний митинг сторонников Саакашвили прошел 15 октября. Тогда на улицы Тбилиси вышли, по разным оценкам, от 15 до 50 тысяч человек.