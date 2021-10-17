В Кабо-Верде сегодня пройдут выборы президента

На пост главы государства претендуют семь человек. Местная пресса отмечает двоих из них, которые в разные годы занимали должность премьер-министра страны и являются кандидатами от доминирующих на политической арене партий. Обе выступали за независимость Кабо-Верде и имеют значительное количество мандатов в местном парламенте. При этом одна из них более 30 лет назад отказалась от монополии, которая была прописана в Конституции, в пользу более демократических процедур.

Одной из важных тем предвыборной кампании был экономический кризис, вызванный как падением производства, так и пандемией коронавируса. Оба фаворита предвыборной кампании говорят о мерах для стабилизации ситуации в стране и борьбы с безработицей среди молодежи. В республике предварительно даже назначена дата второго тура. Он должен пройти в конце месяца, если никто из кандидатов не наберет большинство голосов.

Граждане островного государства будут выбирать пятого президента с момента обретения страной независимости от Португалии в 1975 году.

Накануне выборов в Кабо-Верде сменился российский посол. Им была назначена бывший депутат Наталья Поклонская. Она ранее сообщила, что намерена способствовать укреплению отношений между странами.