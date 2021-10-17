Международный олимпийский комитет обеспокоен из-за планов ФИФА проводить чемпионаты мира по футболу каждые два года

МОК разделил озабоченность УЕФА, который считает, что это приведет к снижению значимости турнира и угрожает здоровью игроков из-за сокращенного времени на отдых. В сообщении пресс-службы МОК говорится о необходимости более широких консультаций с привлечением всех заинтересованных сторон.

Ранее президент ФИФА говорил о намерении уже в ближайшие месяцы принять решение о проведении чемпионата мира раз в два года. По его словам, это позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных.