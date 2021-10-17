Китай, по сведениям американской прессы, запустил планирующий гиперзвуковой летательный аппарат

Газета Financial Times со ссылкой на источники в правительственных кругах пишет, что аппарат в ходе испытаний не смог достичь цели, пройдя от нее в нескольких десятках километров, однако испытания все равно впечатлили разведку США. Предполагается, что разработка угрожает системе ПРО, так как может достичь Соединенных Штатов через Южный полюс.

Пентагон комментировать сообщения о запуске не стал. Китайское посольство заверило в том, что военная политика Пекина носит оборонительный характер.