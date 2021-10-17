МВД предложило ограничить скорость автобусов, не оборудованных ремнями безопасностей, 70 км/час

Соответствующие поправки ведомство подготовило совместно с министерством транспорта, передает агентство РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

В действующих с 1993 года правилах говорится, что вне населенных пунктов автобусы могут ездить со скоростью не более 90 км/час. Предлагается дополнить эту фразу словами про ремни безопасности для пассажиров, а для остальных автобусов снизить скоростной режим.