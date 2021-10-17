СК завел дело по факту убийства пациента наркологического диспансера в Якутске

По данным следствия, накануне вечером мужчина набросился с ножом на своих соседей по палате. Один из них умер, четверо, включая самого нападавшего, доставлены в больницу. Как сообщает агентство «Интерфакс», предварительно причиной атаки называют «нестабильное психологической состояние». В прокуратуре сообщают, что он пытался покончить жизнь самоубийством.