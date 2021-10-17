Трансляцию ведет «Роскосмос». Как ожидается, около половины восьмого утра аппарат приземлится юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Международную космическую станцию покинули актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они пробыли на орбите 12 суток, снимая первый в истории фильм в космосе. Его рабочее название «Вызов». Вместе со съемочной группой на Землю возвращается космонавт Олег Новицкий.
Корабль «Союз» со съемочной группой на борту, отстыковался от МКС
Трансляцию ведет «Роскосмос». Как ожидается, около половины восьмого утра аппарат приземлится юго-восточнее казахстанского города Жезказган.