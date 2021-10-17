Корабль «Союз» со съемочной группой на борту, отстыковался от МКС

Трансляцию ведет «Роскосмос». Как ожидается, около половины восьмого утра аппарат приземлится юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Международную космическую станцию покинули актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они пробыли на орбите 12 суток, снимая первый в истории фильм в космосе. Его рабочее название «Вызов». Вместе со съемочной группой на Землю возвращается космонавт Олег Новицкий.