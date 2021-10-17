Синоптики предупредили жителей Дальнего Востока об опасных погодных условиях

В ближайшие дни в Хабаровском и Приморском краях, а также на Сахалине, Камчатке и Курилах ожидаются сильные осадки, ветер и ураган. На регион надвигается мощный циклон. Как рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре, в Охотском и Баренцевом морях поднимутся большие волны.

Неблагоприятная погода придет и на юг России, там жителей призвали готовиться к сильным дождям.