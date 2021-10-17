Правозащитники, по сведениям прессы, отказались разговаривать с Джо Байденом из-за разногласий по вопросу мигрантов

Представители правозащитных движений обвинили администрацию президента США в том, что она продолжает политику его предшественника Дональда Трампа. После этого, как утверждает сетевое издание BuzzFeed со ссылкой на утекшую видеозапись, они отключились от конференц-звонка.

При Трампе в США заработала программа под неформальным названием «Оставайтесь в Мексике». Она предполагает, что те, кто ищет убежища в США, должны ждать рассмотрения заявки в своей стране. Байден отменил ее действие, однако в августе после жалоб южных штатов, Верховный суд снова возобновил программу.