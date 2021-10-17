В Берлине почти полсотни полицейских пострадали при расселении незаконно занятого дома

Так называемый сквот «Кёпи» существовал в центре немецкой столицы с 1990 года. В нем жили около 40 человек. Операция по выселению проводилась в пятницу. Правоохранителей забросли камнями и бутылками, они в ответ применили слезоточивый газ. После этого на улицы Берлина вышли порядка 5 тысяч демонстрантов, недовольных действиями властей.

Сквоты в городе появились после падения Берлинской стены. Тогда жители восточной части страны массово отправились на запад и опустевшие здания занимали представители различных субкультур.