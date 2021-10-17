Россиянка подала иск к распорядителям имущества американского финансиста Джеффри Эпштейна

Она утверждает, что миллиардер насиловал ее на протяжении двух лет, обещая помощь в карьере. По словам истицы, с 2017 года Эпштейн заманивал москвичку в свои дома в Париже, Флориде и на Виргинских островах. Об этом со ссылкой на документ пишет интернет-издание The Daily Beast. В нем говорится, что всего жертвами финансиста стали десятки женщин из России и других стран Европы.

Эпштейн был задержан позапрошлым летом. Его обвиняли в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Следствие утверждало, что он «одалживал» девушек, в том числе несовершеннолетних, другим влиятельным людям. Спустя месяц после задержания миллиардера нашли мертвым в его камере.