В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу

Родители или законные представители несовершеннолетних, несогласные с их выездом за рубеж, теперь могут указать, что запрещают это делать. В соответствии с правилами, требование «будет учтено территориальным органом МВД». Родитель может ограничить выезд во все страны, или же определить конкретный список. Запрет можно распространить на определенные даты или же бессрочно – вплоть до достижения ребенком 18 лет.
2021-10-17T04:05:56+03:00
2021-10-17T04:05:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 17 октября 2021
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