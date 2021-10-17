В России вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу

Родители или законные представители несовершеннолетних, несогласные с их выездом за рубеж, теперь могут указать, что запрещают это делать. В соответствии с правилами, требование «будет учтено территориальным органом МВД». Родитель может ограничить выезд во все страны, или же определить конкретный список. Запрет можно распространить на определенные даты или же бессрочно – вплоть до достижения ребенком 18 лет.