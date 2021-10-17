Новый японский премьер-министр сделал подношение храму Ясукуни, который в Азии считают символом милитаризма

За Фумио Кисидой могут последовать и некоторые министры нового правительства, а также члены национального парламента, передает телеканал NHK.

В храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В нем также указаны и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне. В связи с этим посещение храма официальными японскими лицами другие страны в регионе воспринимают как оправдание японской агрессии и выражают протест.

В последний раз премьер-министр Японии посещал храм в 2013 году.