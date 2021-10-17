Z Архив новостей новости
5 1 6 276
03:08, 17 октября 2021

Талибы создали рабочие группы вместе с властями Узбекистана

Официальный представитель радикалов написал в Твиттере, что в течение десяти дней будет подготовлена дорожная карта по развитию двусторонних отношений. Стороны уже договорились об увеличении поставок топлива и предметов первой необходимости в Афганистан. Представитель МИД Узбекистана в свою очередь рассказал агентству ТАСС, что отдельно обсуждалось строительство линии электропередачи и железной дороги между двумя странами.
Движение «Талибан» признанно в России террористическим и запрещено.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 601 6 57363 11.10
Интервью Атака с флангов

Олег Кашин Лиза Лазерсон гости: Олег Кашин, Лиза Лазерсон

О.Кашин: Вот мы с тобой спорим, было ли в Москве еврейское гетто. Окей, было, не было – будет. Давай так договоримся.
Л.Лазерсон: Я сейчас правда это слышу в эфире? Это угроза? Это шутка?..

5 102 6 10092 14.10
#слушать 48:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Удосужились, так сказать Британская Daily Express принесла извинения за публикацию фейка о том, что формула вакцины «Спутник V» якобы была украдена у компании AstraZeneca…

5 107 6 10789 13.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Среди множества теорий заговоров, которые получили распространение в эти годы, виднейшее место занимает история о том, что вирус на самом деле придумали то ли евреи, то ли государство Израиль, чтобы нажиться на продаже вакцины…

5 101 6 10722 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Гайки продолжают закручиваться не на те болты Закон настолько суров, что местные правозащитники, видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт…

5 111 6 12087 13.10
Новости

Сторонники политика Захара Прилепина пришли на сегодняшнюю установку новых табличек «Последнего адреса» в Москве Из-за этого мемориальное мероприятие прошло в спорах

5 47 6 5398
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Массированной вакцинации нет альтернативы Если мы хотим избежать катастрофы и хоть как-то остановить тот настоящий мор, которым стала эпидемия, власти должны использовать все имеющиеся у них возможности для проведения обязательной всеобщей вакцинации…

5 133 6 18196 14.10
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

В законе об иноагентах очень много таких резиновых границ и я знаю, что Муратов как Нобелевский лауреат мира – одна из его задач, естественно, мы с ним это обсуждали. Одной из задач будет отмена этого закона в первую очередь…

5 102 6 14053 16.10
#слушать 01:28:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Face Pay в Мосметро Приватность будет на самом высоком уровне. Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого «Большого брата», то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери…

5 70 6 9567 15.10
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Проект закона об отмене «иноагентов» готов. Дело за малым: чтобы его приняли Законодательство об «иноагентах» принципиально не подлежит никакому исправлению, уточнению, смягчению и улучшению. Оно должно быть полностью отменено…

5 42 6 6128 16.10
Новости

Хакеры опубликовали запись инструктажа белорусской милиции по созданию тяжёлых условий для задержанных оппозиционеров Оппозиционным активистам, которые получили административные сроки, специально выдают рваные матрасы с насекомыми…

5 35 6 5514
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 429 6 74029 11.10
Блоги

Ян Рачинский: Отличный образ времени, в котором мы живем Хунвэйбины отняли у собравшихся 20-30 минут, материального ущерба офису не нанесли; полицейские же уволокли видеорегистратор и отняли время с половины восьмого до начала третьего. Вот и гадай, чье нападение пережить легче…

5 139 6 24684 15.10
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Задача: опознать людей на фото (подозреваемые – сотрудники НКВД, принимавшие участие в массовых убийствах) Мы выделили каждого человека на фото в профиль, возможно, кого-то получится опознать…

5 174 6 31494 13.10
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Ощущение, что главная цель власти — сделать жизнь населения как можно невыносимее Власть видит в этом какую-то то ли державность, то ли соборность, то ли духовность, но чтобы непременно пахло носками от этой жизни…

5 185 6 35040 16.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Как США дошли то такого кризиса Республиканцы готовы были пойти на дефолт страны — при том что повышение лимита госдолга США сейчас все еще финансирует программы предыдущего президента Трампа, ради политического маневра и удара по Байдену…

5 121 6 23043 13.10

Популярное за неделю

Новости

фото: ТАСС Сотрудники СК Всеволожска готовы массово подать рапорты об увольнении в случае отставки следователя Мегрелова Скорая помощь забрала его прямо из здания управления СК после того, как его отчитал глава следственного комитета Александр Бастрыкин…

5 4 6 77782
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
У Думы 8-го созыва крайне тяжелая миссия: ей предстоит испортить жизнь примерно 140 миллионам человек. И в этом не было бы ничего сложного, если бы эта жизнь уже не была испорчена…

5 72 6 76969 13.10
#слушать 49:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3541702
«Судебные процессы Узбекистана»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 5361 10.10
Блоги

Илья Варламов блогер

Что не так в истории с ДТП Ксении Собчак Хочу напомнить, что это вообще-то закрытая информация. То есть служба безопасности аэропорта Сочи уже продала записи с камер наблюдения, а сочинские гаишники продали сканы протоколов. Это к слову о реальной безопасности…

5 153 6 176836 12.10
Блоги

+ Новый конфликт произошёл в московском метро 00:57 Новый конфликт произошёл в московском метро Трое молодых людей приставали к девушке в поезде на Таганско-Краснопресненской линии…

5 161 6 77659 13.10
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9292752
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5054920

Сегодня в эфире