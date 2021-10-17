Талибы создали рабочие группы вместе с властями Узбекистана

Официальный представитель радикалов написал в Твиттере, что в течение десяти дней будет подготовлена дорожная карта по развитию двусторонних отношений. Стороны уже договорились об увеличении поставок топлива и предметов первой необходимости в Афганистан. Представитель МИД Узбекистана в свою очередь рассказал агентству ТАСС, что отдельно обсуждалось строительство линии электропередачи и железной дороги между двумя странами.

Движение «Талибан» признанно в России террористическим и запрещено.