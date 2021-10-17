Прокуратура проверяет обоснованность составления протокола на свидетельницу конфликта на станции метро «Текстильщики»

Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. Москвичка ранее рассказала журналистам, что ей вменили мелкое хулиганство из-за того, что она нецензурно выражалась.

Конфликт произошел во вторник вечером. По данным следствия, трое мужчин проявили агрессию в отношении женщины после чего за нее заступились другие пассажиры. В ответ, как говорится на сайте столичного СК, злоумышленники «выражая явное неуважение к обществу», применили насилие и начали угрожать окружающим. По уголовному делу о хулиганстве их арестовали на два месяца.