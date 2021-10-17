Венесуэльские власти приостанавливают переговоры с оппозицией из-за экстрадиции спецпосланника в США

Глава делегации в эфире телеканала «Телесур» сказал, что это протест из-за «брутальной агрессии против человека». Ранее Кабо-Верде выдало Вашингтону дипломата Алекса Сааба, обвиняемого в США в отмывании денег. В Каракасе это назвали похищением.

На этой неделе российский президент назначил экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую на должность посла страны в Кабо-Верде. После этого Украина потребовала выдачи ее как обвиняемую в госизмене. В Москве же указали на дипломатический иммунитет Поклонской.