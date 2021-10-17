Британская полиция задержала убийцу депутата местного парламента по закону о терроризме

Подозреваемый — 25-летний мужчина сомалийского происхождения Али Харби Али. Как передает «Русская служба Би-би-си», несколько лет назад Али было рекомендовано пройти программу Prevent, цель которой – борьба с экстремизмом и радикализацией людей. Однако участие в ней добровольно и отказ не наказуем.

Нападение произошло позавчера в ходе одной из регулярных встреч депутата с избирателями. Злоумышленник нанес депутату Дэвиду Эмессу ножевое ранение, после чего тот скончался. Это второй депутат, убитый в Великобритании за последние 5 лет.