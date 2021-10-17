Экс-президента США Билла Клинтона оставят в больнице еще на день

В сообщении пресс-секретаря говорится, что перед ожидаемой завтрашней выпиской медики продолжат внутривенный курс антибиотиков. Сам политик чувствует себя хорошо и рассчитывает скоро вернуться домой. Клинтона ранее госпитализировали с диагнозом «сепсис». Причиной назвали инфекцию мочевыводящих путей.

Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 годы. До этого он избирался губернатором его родного штата Арканзас.