Глава СК наградил актеров сериала «Улицы разбитых фонарей»

Александр Половцев, Евгений Дятлов и Анастасия Мельникова стали почетными гостями на встрече Александра Бастрыкина с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия. Актеры были награждены медалями «10 лет Следственному комитету». На сайте регионального управления ведомства говорится, что они воплотили на экране «образ честных и отзывчивых сотрудников».

Российский детективный сериал «Улицы разбитых фонарей» выходил с 1998 по 2019 годы.