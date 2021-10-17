В Санкт-Петербурге полиция остановила концерт музыканта Васи Обломова

Он написал в Твиттере, что успел спеть три песни после чего выступление запретили. О причинах ничего не говорится. Изначально концерт должен был пройти на другой площадке, но всего за несколько часов до выступления его перенесли – как утверждается, из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Ряд песен Обломова посвящен актуальным общественно-политическим событиям в России. Музыкант ранее стал одним из тех, кто подписал петицию с требованием отказаться от практики отмены концертов и других способов давления на исполнителей по политическим причинам.