Как говорится на сайте регионального СК, спиртосодержащую жидкость продавали на территории одного из районов города. По горячим следам задержаны двое подозреваемых. Следователи провели обыски, сейчас допрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы.
В начале октября в Оренбургской области 34 человека погибли и вдвое больше пострадали, выпив алкоголь с этанолом. В Орске задержаны 10 человек, которых считают причастными к изготовлению и продаже контрафакта.
В Екатеринбурге из-за гибели 18 человек, отравившихся метиловым спиртом, завели уголовное дело
Как говорится на сайте регионального СК, спиртосодержащую жидкость продавали на территории одного из районов города. По горячим следам задержаны двое подозреваемых. Следователи провели обыски, сейчас допрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы.