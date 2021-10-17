Украинский МИД пообещал «задавить» Россию на суде в Гааге по делу об инциденте в Керченском проливе

Глава ведомства Дмитрий Кулеба в колонке для сетевого издания «Украинская правда» написал, что Киев тоже умеет давить, но «не железным бортом корабля», а «железной логикой юридических аргументов».

Инцидент, о котором идет речь, произошел три года назад. Российские пограничники, обвинив украинские военные корабли в нарушении границ, захватили три судна. На прошлой неделе в Гааге начали предварительные слушания по жалобе Украины, которая считает, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву. В Москве в свою очередь говорят, что Киев использует международный арбитраж, чтобы оправдать военную авантюру.