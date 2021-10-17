Белорусское МВД уточнило ответственность за подписку на телеграм-каналы, признанные экстремистскими

Пока милиция не считает это преступлением. Как пояснили в ведомстве, уголовная ответственность может возникнуть только у подписчиков тех каналов, которые имеют статус «экстремистского формирования».

На днях телеграм-канал под названием ГУБОП, который считают неофициальным аккаунтом управления по борьбе с организованной преступностью, без ссылок на источники сообщил о угрозе уголовного преследования для тех кто читает «экстремистские» телеграм-каналы (всего их более 100). После этого число подписчиков оппозиционного канала Nexta Live резко сократилось.