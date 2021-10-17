Албанская полиция допрашивает всех постояльцев отеля, где нашли тела четырех российских туристов

Об этом пишет местное сетевое издание Albanian Daily News. По данным журналистов, семейную пару, их дочь и зятя позавчера вечером обнаружили мертвыми в сауне отеля. Полиция считает, что гости находились там дольше положенного времени. В ведомстве намерены проверить исправность вентиляционной системы и уточнить, не находились ли погибшие в нетрезвом состоянии. За расследованием следят российские дипломаты.