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01:07, 17 октября 2021

Трех участников конфликта на станции метро «Текстильщики» отправили в СИЗО

Им вменяют хулиганство, сообщается на сайте столичного СК. По версии следствия в вагоне метро они проявили агрессию в отношении женщины. После того, как за нее заступились другие пассажиры, мужчины, «выражая явное неуважение к обществу», применили насилие и начали угрожать окружающим. Инцидент произошел во вторник вечером. Ранее на зачинщиков конфликта составили административный протокол.


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