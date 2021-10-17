Трех участников конфликта на станции метро «Текстильщики» отправили в СИЗО

Им вменяют хулиганство, сообщается на сайте столичного СК. По версии следствия в вагоне метро они проявили агрессию в отношении женщины. После того, как за нее заступились другие пассажиры, мужчины, «выражая явное неуважение к обществу», применили насилие и начали угрожать окружающим. Инцидент произошел во вторник вечером. Ранее на зачинщиков конфликта составили административный протокол.