Кабо-Верде выдало Соединенным Штатам венесуэльского дипломата

Спецпосланник Боливарианской республики Алекс Сааб был задержан еще в прошлом году по запросу Вашингтона. Он обвиняется в отмывании 350 миллионов долларов через американскую финансовую систему, передает агентство Рейтер. В Каракасе его экстрадицию уже назвали похищением.

На этой неделе российский президент назначил экс-депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую на должность посла страны в Кабо-Верде. После этого Украина потребовала выдачи Поклонской как обвиняемой в госизмене. В Москве же указали на ее дипломатическую неприкосновенность.