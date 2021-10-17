В Госдуме сочли проигранной информационную кампанию по борьбе с коронавирусом

По мнению вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, у людей нет доверия к вакцине, а на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает. В своем телеграм-канале Толстой написал, что подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. Нужно приводить доводы, а не пытаться заставить людей просто поверить на слово, добавил вице-спикер.

Накануне суточный прирост умерших от коронавируса в стране впервые за все время эпидемии превысил 1000 человек. Показатели заболеваемости и смертности второй день подряд обновляют максимумы.