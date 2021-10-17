В России сегодня впервые официально отмечается День отца

Праздник был учреждён всего несколько дней назад указом президента. В документе подчёркивается, что он направлен на укрепление института семьи. По статистике, около 5 миллионов детей в России растут без отцов. Эксперты подчёркивают, что праздник гармонирует с новыми подходами к семейной политике, где главные лица – мама, папа и ребёнок. Годом ранее, в Конституцию была внесена поправка о том, что брак – это союз мужчины и женщины.

По разным данным в России больше полумиллиона отцов-одиночек. Однако в законодательстве такого термина до недавнего времени не было. Только в этом году министерство труда предложило выплачивать так называемый материнский капитал мужчинам, в частности, единолично воспитывающим двух и более детей.

Сегодня центром празднования станет Москва. На ВДНХ пройдут тематические акции и экскурсии, а в регионах России семейные флешмобы, в основном, в онлайн-формате.

День отца будет отмечаться каждое третье воскресенье октября.