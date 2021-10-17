Новый порядок вывоза детей из России с одним из родителей с этого дня вступает в силу

Инициатором изменения правил стало МВД. Теперь один из родителей, который не согласен отпускать ребёнка в другую страну, может сам установить запрет. В заявлении нужно указать будет ли он действовать до совершеннолетия или на конкретный период. Новые правила также дают возможность уточнить, что ребёнку запрещено выезжать или во все страны или только в определённые. Ранее наоборот указывалось, в какие государства можно было отпускать несовершеннолетнего со вторым родителем. Ряд экспертов предполагает, что изменения упростят выезд детей за границу. Поскольку до этого запрет на выезд был один на всё время и на все поездки. А родитель, который пытался выехать с ребёнком, узнавал о запрете от второй стороны уже на границе, пишет газета Коммерсант. Специалисты также считают, что поправки пойдут на пользу не только родителям, но и сильно разгрузят суды. Поскольку последние годы отменить запрет можно только в судебном порядке.

В МВД напомнили, что подать заявление о несогласии на выезд, так и о его отзыве можно в любом удобном подразделении по вопросам миграции территориального органа ведомства.