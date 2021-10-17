Возвращение с МКС российской съемочной группы запланировано на сегодняшнее утро

На спускаемом аппарате на Землю вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко вернется космонавт Олег Новицкий, который находился в космосе с весны. К слову, он также принимал участие в съемках в качестве актера. Около 4 часов утра спускаемая капсула отсоединилась от МКС, и уже в полвосьмого утра должна совершить посадку.

Съемочная группа находилась в космосе 12 дней. По словам режиссера картины, за это время были отсняты все запланированные сцены. О каких именно кадрах идет речь, создатели фильма пока не говорят. Известен лишь общий сюжет картины: она расскажет о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что актриса и режиссер порой работали в ущерб сну. Именно поэтому последние дни их пребывания на МКС были посвящены в основном предспусковой подготовке. Члены киноэкипажа занимались на специальных тренажерах, которые позволяют держать в тонусе мышцы, не задействованные в отсутствии гравитации.

Накануне стало известно, что МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз». Это продолжалось полчаса, пока все системы не привели в порядок. Экипаж не пострадал.