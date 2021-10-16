В Петербурге сорвали концерт музыканта Васи Обломова, об этом сам он написал в своем твиттере

Полиция пришла в клуб Aurora Concert Hall в начале мероприятия. Обломов успел исполнить лишь три песни. Причины визита правоохранителей пока не известны.

В Петербурге действует запрет на организацию массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией. Проводить можно только те мероприятия, которые согласованы комитетами по спорт или по культуре. В конце недели власти отменили Петербургский международный культурный форум, который должен был состояться 11–13 ноября.

