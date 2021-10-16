В Саратовской области замглавы райадминистрации обвинила блогера в изнасиловании 15-летней девушки

Сама якобы пострадавшая это отрицает.

У блогера Максима Макарова из Хвалынска пока нет никакого процессуального статуса. Ознакомиться с материалами дела ему не дали. О его возбуждении он узнал в конце сентября после телефонного звонка. Заявителем стала заместитель руководителя местной администрации Елена Шараевская. По ее информации, пострадавшая забеременела. Сама девушка рассказала СМИ, что никого подобного с ней не происходило. Она даже обратилась к врачу, который это подтвердил. При этом ей якобы приходили сообщения в соц.сетях с предложением дать показания против Макарова за деньги. Все материалы были направлены в полицию, однако там заверили, что не могут выяснить, кто это написал, так как профиль отправителя закрыт. Девушка вместе с мамой намерена обращаться в суд. Сам блогер Максим Макаров требует отставки обвинившей его в изнасиловании работницы администрации. Макаров утверждает, что никаких конфликтов с местными властями у него не было. Он только один раз встречался с чиновниками, предлагая им помощь по благоустройству города.

В своем блоге Макаров рассказывает о Хвалынске и его проблемах, призывает жителей на уборку в местные парки или просит помочь с приведением в порядок старых домов.