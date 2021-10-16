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22:04, 16 октября 2021

В Нижнем Новгороде суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу блогера Алексея Поднебесного

Он, как сообщает издание Медиазона, писал посты в социальных сетях про школьных стрелков, объясняя их поведение сексуальным воздержанием.
Поднебесному 43 года, он является активистом-инцелом – представители этого движения заявляют о невозможности найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. Блогер написал пост «ВКонтакте», где выдвинул теорию, почему молодые люди берут в руки оружие. Он уверен, что это происходит от отсутствия половой жизни. Местный политик, бывший депутат от партии «Патриоты России» Роман Зыков попросил МВД проверить записи Поднебесного. Спустя время, как пишет Медиазона, его вызвали на беседу. Психолог, по утверждению блогера, представившись работником министерства образования, обманом провела тестирование, которое стало основанием для его задержания сотрудниками ФСБ. Оперативники вызвали психиатрическую бригаду для освидетельствования, однако фельдшеры, по словам активиста, отказались его госпитализировать. Тогда силовики просто отвезли его в психбольницу, где уже врачи сочли, что он представляет опасность для окружающих.

Суд проводил заседание прямо в больничном стационаре. Адвокат Поднебесного настаивает, что блогер не оправдывал стрелков, а писал только о мотивах их поведения.
Издание Медиазона признано российскими властями иностранным агентом.


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