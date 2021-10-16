Такое мнение выразил руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он также отметил в интервью «Эху», что ранее у начальства нареканий к администрации этой колонии не было.
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в интервью «Эху», что ранее на эту колонию не поступало жалоб. По его мнению, администрация колонии спровоцировала заключенных.
Владимир Осечкин отметил, что в колонию пришло новое руководство и это может быть причиной возникших проблем.
Администрация колонии во Владикавказе, где накануне произошел бунт заключенных, могла сама их спровоцировать
Такое мнение выразил руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он также отметил в интервью «Эху», что ранее у начальства нареканий к администрации этой колонии не было.