Администрация колонии во Владикавказе, где накануне произошел бунт заключенных, могла сама их спровоцировать

Такое мнение выразил руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он также отметил в интервью «Эху», что ранее у начальства нареканий к администрации этой колонии не было.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в интервью «Эху», что ранее на эту колонию не поступало жалоб. По его мнению, администрация колонии спровоцировала заключенных.

Владимир Осечкин отметил, что в колонию пришло новое руководство и это может быть причиной возникших проблем.