Три человека погибли, семь числятся пропавшими без вести в результате крушения лодки с туристами в Бразилии

Инцидент произошел на реке Парагвай на юго-западе страны. По предварительным данным, туристическое судно, на борту которого находился 21 человек, перевернулось из-за сильных порывов ветра и затонуло. На месте происшествия продолжается спасательная операция. В ней участвуют 12 водолазов

