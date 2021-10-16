Футбольный клуб «Зенит» потерпел второе подряд поражение в чемпионате России по футболу

Команда проиграла тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 в 11-м туре РПЛ. В составе «Арсенала» голы забили Зурико Давиташвили (53-я минута) и Кингс Кангва (90). У «Зенита» отличился Артем Дзюба (88). Для Дзюбы этот гол стал 100-м в составе «Зенита».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Тульская команда расположилась на 12-м месте с 12 очками. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют 24 октября дома с московским «Спартаком», «Арсенал» 23 октября на выезде встретится с «Ростовом».